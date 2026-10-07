i Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. imago images/xcitepress (Archiv, Symbolbild) In Gebüsch gezerrt Frau (25) vor Augen ihrer Freundin vergewaltigt Zwei Frauen sollen in der Chemnitzer Innenstadt von zwei Männern angegriffen worden sein. Eine 25-Jährige soll dabei vergewaltigt worden sein. Von André Wilding 07.10.2026, 11:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer Vorwurf beschäftigt die Kripo in Chemnitz! Zwei Frauen sollen laut BILD in der Nacht auf Samstag in der Innenstadt von zwei unbekannten Männern angegriffen worden sein. Während einer der Männer eine Frau festgehalten haben soll, soll sein Begleiter deren 25-jährige Freundin in ein Gebüsch gezerrt und vergewaltigt haben.

Die beiden Frauen waren nach den bisherigen Ermittlungen gegen 0.45 Uhr auf dem Weg zu einem Parkplatz. Noch bevor sie ihr Auto erreichten, sollen sie von den beiden Männern aufgehalten worden sein.

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25-Jährige in Gebüsch gezerrt

Einer der Unbekannten soll zunächst eine der Frauen abgelenkt und sie anschließend gepackt und festgehalten haben, berichtet die deutsche Boulevardzeitung.

Der zweite Mann soll währenddessen die 25-Jährige in ein Gebüsch hinter der sogenannten "Parteifalte" beim Karl-Marx-Monument gezogen haben. Dort soll er die Frau vergewaltigt haben.

Eine vorbeikommende Frau dürfte den Angriff schließlich unterbrochen haben. "Als der Täter die Stimme einer Passantin hörte, ließ er von ihr ab und flüchtete", erklärt ein Polizeisprecher gegenüber der BILD.

Polizei sucht zwei Männer

Am Sonntag meldete sich die 25-Jährige bei der Polizei. Sie beschrieb den Tatverdächtigen als etwa 1,75 Meter groß und dünn. Er soll kurze, schwarze und wellige Haare sowie einen Dreitagebart gehabt und eine dunkle Daunenjacke getragen haben. Deutsch habe er nur wenig gesprochen.

Bist du von Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555 Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 246 247 Rat auf Draht: 147 Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20 Polizei-Notruf: 133 Hier weiterlesen: Expertin gibt konkrete Tipps: Kontrolle, Eifersucht - wann der Alarm schrillen sollte >

Der zweite gesuchte Mann soll etwa 1,90 Meter groß sein und einen dunklen Teint haben. Beide werden auf rund 30 Jahre geschätzt. Untereinander sollen sie vermutlich Persisch gesprochen haben.

Passantin als wichtige Zeugin gesucht

Die Kripo sucht nun nach Personen, die am späten Freitagabend oder in der darauffolgenden Nacht zwischen dem Karl-Marx-Monument und der Käthe-Kollwitz-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht oder die beiden Männer gesehen haben.

Besonders wichtig ist für die Ermittler jene Passantin, deren Stimme den mutmaßlichen Täter zur Flucht veranlasst haben soll. Sie könnte zu diesem Zeitpunkt telefoniert haben.

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Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (+49) 0371 387-3448 sowie in jeder Polizeidienststelle entgegen.