i Der Vorfall ereignete sich in einem Freibad iStock Gewalt-Eskalation im Freibad Jugendliche filmen Frau, würgen und treten sie nieder In einem Freizeitbad in Titisee-Neustadt (D) soll eine Besucherin nach einem Streit um unerlaubte Videoaufnahmen angegriffen worden sein. Von Newsdesk Heute 07.10.2026, 11:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Streit um Videoaufnahmen soll in einem Freizeitbad in Titisee-Neustadt im Schwarzwald, Baden-Württemberg, eskaliert sein.

Ein 19-Jähriger und seine 15-jährige Begleiterin stehen im Verdacht, eine Besucherin am Hals gepackt und in den Bauch getreten zu haben. Das geht aus einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Freiburg hervor.

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Der Vorfall ereignete sich demnach bereits Freitagabend, 2. Oktober. Gegen 21 Uhr wurde das örtliche Polizeirevier über eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Badegästen informiert.

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Besucherin sprach die beiden auf Videos an

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen der junge Mann und seine Begleiterin unerlaubt andere Gäste gefilmt haben. Eine betroffene Besucherin sprach die beiden darauf an.

Daraufhin soll es zu dem körperlichen Übergriff gekommen sein. Zusätzlich sei die Frau "durch das Zeigen des Mittelfingers beleidigt" worden. Angaben zu möglichen Verletzungen enthält die Meldung nicht.

19-Jähriger soll bei Rauswurf gedroht haben

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass sich die 15-Jährige in einem Bereich des Freizeitbades aufgehalten haben soll, zu dem ihr der Zutritt nicht gestattet war.

Als das Personal die beiden aus dem Bad verweisen wollte, kam es nach derzeitigem Stand zu einem Streitgespräch. Dabei soll der 19-Jährige Drohungen ausgesprochen haben. Daraufhin wurde die Polizei hinzugezogen.

Ebenfalls in Baden-Württemberg musste eine S-Bahn eine Vollbremsung wegen einer aufmuckenden Jugendlichen hinlegen. Die 18-Jährige war plötzlich auf den Gleisen aufgetaucht. Als sie der Lokführer danach zur Rede stellte, zeigte sie sich "uneinsichtig und unkooperativ"... Hier weiterlesen >>