Messi darf zu Saisonende ablösefrei Barca verlassen

Eine Klausel macht's möglich: Lionel Messi dürfte nach dieser Saison Barca verlassen. Kapitän Gerard Pique bestätigt das.

Es ist das unausweichliche Horrorszenario für jeden Fan der Katalanen: der FC Barcelona ohne Lionel Messi. Es könnte sich schneller einstellen, als ihnen lieb ist.Der Superstar hat eine Klausel im Vertrag, die es ihm ermöglicht, nach der laufenden Saison den Klub zu verlassen. Das wurde darin bei der letzten Verlängerung (bis 2021) verankert. Diesbezügliche Berichte bestätigte Kapitän Gerard Pique in der spanischen Radiosendung El Larguero: "Ich habe schon gewusst, dass Messi am Ende der Saison ablösefrei wechseln kann." Er habe es verdient, selbst über seine Zukunft entscheiden zu dürfen, fügte Pique an.Der laufende Vertrag wurde 2017 abgeschlossen und beinhaltet bisher eine feste Ablösesumme von 700 Millionen Euro. Nach seinem 32. Geburtstag dürfe Messi hingegen gratis weg, wenn das sein Wunsch wäre.Bei früheren Barca-Ikonen wie Carles Puyol, Xavi Hernandez und Andres Iniesta wurde das ähnlich gehandhabt.Seit einigen Wochen ist Messi 32. Theoretisch hätte Messi also schon im Sommer ablösefrei wechseln dürfen. Er hat sich augenscheinlich dagegen entschieden. Aber: Wie spanische Medien berichten, sei eine Bedingung für einen solchen Wechsel, dass Messi die Klubführung im Mai über einen bevorstehenden Transfer im darauffolgenden Sommer-Fenster informieren müsse.(SeK)