Messi richtet emotionale Botschaft an seine Fans

Nach Cristiano Ronaldo hat nun auch Lionel Messi via sozialer Medien an seine Fans appelliert, alles zu tun, um das Coronavirus zu bekämpfen.

"Die Gesundheit muss immer an erster Stelle stehen. Es ist eine außergewöhnliche Situation und ihr müsst die Anweisungen von Gesundheitsorganisationen und Behörden befolgen", appelliert der 32-jährige Star von Barcelona an seine Fans. In Spanien darf man seit Samstag nur das Haus verlassen, wenn man arbeiten oder einkaufen geht.Für Messi richtige Methoden. "Nur so können wir das Virus bekämpfen. Es ist an der Zeit, verantwortungsbewusst zu handeln und zu Hause zu bleiben."Man solle auch aus der Krise das Beste machen: "Jetzt ist die beste Gelegenheit, Zeit mit seinen Liebsten zu genießen."