Messi-Verletzung! Jetzt klärt Trainer Valverde auf

Der 2:1-Sieg über Villarreal war getrübt. Barca bangte um seinen Superstar Lionel Messi, der sich erneut verletzte. Sein Trainer gibt Entwarnung.

Wie wichtig Superstar Lionel Messi für den FC Barcelona ist, zeigte der Fehlstart in die aktuelle Saison eindrucksvoll. Der Argentinier fehlte verletzt, die Katalanen patzten ohne ihren Superstar und waren nach den ersten fünf Runden nur Mittelmaß.Am Dienstagabend feierte der "Zauberfloh" sein Comeback. Barca siegte im Liga-Heimspiel gegen Villarreal mit 2:1. Denn nach der Halbzeitpause musste Messi, offenbar verletzt, vom Feld. In 45 Minuten ohne den 32-Jährigen wollte kein Tor mehr gelingen.Nach dem Spiel gab es erste, vorsichtige Entwarnung von Trainer Ernesto Valverde. Der 55-Jährige sagte: "Wenn sich Messi verletzt, fällt das natürlich jedem auf. Aber es schaut nicht nach einer schweren Verletzung aus.""Es ist ein kleines Problem im Adduktorenbereich. Wir haben ihn als Vorsichtsmaßnahme ausgewechselt, wollen nichts riskieren."Eine lange Zwangspause scheint Messi erspart zu bleiben. Am Mittwoch sollen aber genauere Untersuchungen folgen.