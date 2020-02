Wendler verteidigt Pochers Ehefrau Amira

Oliver Pochers Familie wird seit einiger Zeit auf Instagram angefeindet. Ausgerechnet Schlagerstar Michael Wendler drückte nun sein Mitgefühl für sie aus.

Wochenlang machte sich Oliver Pocher auf Instagram über Michael Wendler lustig. Auch Amira Aly hielt sich dabei nicht zurück und unterstützte den deutschen Komiker bei seinen Gags. Der Schlagersänger hatte weniger zu lachen und drohte Pocher mit einer Anzeige. Doch der Komiker machte weiter Nun kommt der Beef zwischen den beiden Streithähnen ins Fernsehen. RTL zeigt am 1. März die Spielshow "Pocher gegen Wendler". Fans fragen sich nun: War alles nur fake?Zurecht: Denn nun nahm der gekränkte Wendler Pochers Ehefrau in Schutz. Auf Instagram klagte Amira Aly darüber, dass sie und ihr Mann in den sozialen Netzwerken ständig beleidigt werden. Auch ihr drei Monate alter Sohn werde in den Streit hineingezogen."Meinem Kind wird gewünscht, dass es später gemobbt wird", beschwerte sie sich. Dass mehrere Insta-Follower Pochers Parodien als Mobbing bezeichnen, findet Aly absurd. "Das, was Oliver macht, ist Comedy!", meint die Österreicherin.Ausgerechnet Michael Wendler nahm die Ehefrau von Pocher nun in Schutz. "Mobbing ist Mist! Es tut mir leid für Amira und für alle Menschen die so etwas ertragen müssen!", schrieb er in seiner Insta-Story."Man glaubt es nicht, aber auch ich bin ein Mensch der irgendwann vielleicht nicht mehr aufsteht! Aber einmal noch fighte ich stellvertretend für alle die es nicht können!", meinte der Sänger weiter.