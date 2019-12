07.12.2019 12:08 Mike Tyson: "Noch nie von Manchester City gehört!"

Als Boxer kann man schonmal ein paar Gehirnzellen während der Karriere einbüßen. Box-Legende Mike Tyson bestätigte dies in einem sehr skurrilen Interview. Im Vorfeld des Manchester-Derbys am Samstag gab der 53-Jährige an, noch nie von Manchester City gehört zu haben.