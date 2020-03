Miley Cyrus lässt Formel 1 wegen Corona-Angst aus

Pop-Superstar Miley Cyrus sollte im Rahmenprogramm des Saisonstarts der Formel 1 am Freitag in Melbourne auftreten. Aus Angst vor einer Infektion mit dem Coronavirus sagte sie jetzt aber ab.

Am Wochenende startet die Formel 1 mit dem Grand Prix von Australien in die neue Saison. Stand jetzt vor Publikum – trotz der globalen Ausbreitung des Coronavirus soll das Event, dass hunderttausende Zuseher an die Strecke lockt, planmäßig stattfinden.Pop-Superstar Miley Cyrus macht da aber nicht mit. Die 27-jährige US-Amerikanerin sagte ihren für Freitagabend geplanten Auftritt ab – aus Angst sich mit dem Coronavirus anzustecken."Um Gesundheitsrisiken bei der momentan globalen Gesundheits-Krise zu reduzieren, werden wir nicht länger für eine Show nach Australien reisen", richtet Cyrus ihren Fans aus.Kurios: Auch Robbie Williams soll einen Tag später ein Konzert geben. Und der 46-jährige Brite will wie angekündigt auch auf der Bühne stehen...