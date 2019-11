Millionen-Angebot für WAC-Trainer Struber

Der Wolfsberger AC muss sich wohl bald einen neuen Trainer suchen. Barnsley lockt Gerhard Struber mit einem Millionen-Angebot.

Platz drei in der Liga, in der Europa League noch im Aufstiegsrennen: Der Wolfsberger AC spielt eine bärenstarke Saison. Dank der klaren Linie von Coach Gerhard Struber.Doch die Erfolgsgeschichte scheint jetzt abrupt zu Ende zu gehen. Der WAC muss sich wohl um einen neuen Cheftrainer umsehen.Die "Kleine Zeitung" berichtet, dass den Kärntnern ein Angebot in der Höhe von einer Million Euro vom englischen Zweitligisten Barnsley vorliegt. Die Entscheidung soll in den nächsten Tagen fallen.