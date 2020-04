Mit 65 Jahren gestorben: Trauer um Olympia-Helden

Trauer in Deutschland: Sport-Ikone Hartwig Gauder ist tot. Der Olympiasieger erlitt mit 65 Jahren einen Herzinfarkt.

Die Nachricht vom Tod der Sport-Legende Hartwig Gauder erschüttert unsere deutschen Nachbarn. Der Olympiasieger von 1980 verstarb am Mittwoch in Folge eines Herzinfarktes.Nach einer bakteriellen Infektion hatte sich der ehemalige DDR-Sportler im Jänner 1997 einer Herztransplantation unterziehen müssen. Das Spenderorgan hörte in seinem 66. Lebensjahr auf zu schlagen.Gauder war Olympiasieger über 50 Kilometer Gehen und machte sich in der Folge seiner Erkrankung als unermüdlicher Streiter für das Thema Organspender stark.