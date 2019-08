Vor 2 ' Mobbte diese Spielerfrau Perisic bei Inter raus?

Ivan Perisic heuerte bei den Bayern an – weil er offiziell nicht in das neue System von Inter-Trainer Antonio Conte passt. Doch das steckt wirklich dahinter...

Hierzulande ist sie eher unbekannt, in Italien und Südamerika ist sie hingegen eine ganz große Nummer – Wanda Nara, die Ehefrau, Beraterin und äußerst streitbare "Lautsprecherin" von Inter-Star Mauro Icardi.



Auch beim Wechsel von Inter Mailand zum FC Bayern München soll die 32-Jährige eine wichtige Rolle gespielt haben.



Das Klima in der Mailänder Kabine soll schon längst vergiftet gewesen sein. Auf der einen Seite die "Balkan-Brüder" Perisic, Marcelo Brozovic, Samir Handanovic und Milan Skriniar. Auf der anderen: Die Fraktion aus Südamerika, angeführt von Icardi – und seiner vermeintlich "besseren" Hälfte Nara.



Immer wieder schoss die Argentinierin verbale Giftpfeile in Richtung der "Balkan-Kicker" Inters. "Mehr noch als einen neuen Vertrag für Mauro würde ich mir von Inter die Verpflichtung eines Spielers wünschen, der ihm fünf anständige Pässe geben kann", giftete sie etwa im italienischen TV in Richtung Perisic.



Das schmeckte dem Flügelstürmer natürlich überhaupt nicht. "Richt deiner Frau aus, sie soll im Fernsehen nicht mehr über mich sprechen", soll er Icardi beim Training angefahren haben.



Eine klärende Aussprache kam nicht zustande – und die wird es auch nicht geben, da Perisic mit dem Wechsel nach München die tägliche Seifenoper rund um Icardi und Nara hinter sich gelassen hat... (Heute Sport)