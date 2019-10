Monschein: "Tausche Tore sofort gegen Punkte ein!"

Christoph Monschein ist in der Form seines Lebens! Mit sieben Toren hat der Austria-Stürmer früh in der Saison seinen persönlichen Rekord eingestellt. Aber freuen kann er sich darüber nicht.

"Klar geht bei mir vieles rein im Moment. Tore sind Erfolgserlebnisse – aber bringen nichts, wenn wir verlieren", gesteht der 26-Jährige, der an elf von 13 Treffern der Veilchen direkt beteiligt war. "Ich würde meine Tore sofort gegen mehr Punkte eintauschen."Ein edler Gedanke, die traurige Realität vor dem Heimspiel gegen Sturm am Sonntag (17 Uhr) heißt aber acht Punkte nach neun Runden, nur Tabellenplatz neun. "Wir können im Spiel nicht alles umsetzen, was wir unter der Woche trainieren", erklärt Monschein. "Warum, weiß keiner. Christian Ilzer leistet als Trainer super Arbeit, ich stehe voll hinter seiner Philosophie."Dass zuletzt sein Mitspieler Florian Klein von den eigenen Fans wüst beschimpft wurde, erhöht die Brisanz. "Ich verstehe aber den Unmut. Die Fans unterstützen uns, wir bringen es nicht auf die Reihe. Nur wenn es persönlich wird, ist das nicht schön."Der Druck zu gewinnen wird immer größer – für "Monschi" kein Problem: "Ich will immer gewinnen, empfinde das nicht als schlimm. Aber nicht jeder kann damit so gut umgehen wie ich."