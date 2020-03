MotoGP-Auftakt wegen Coronavirus abgesagt

Nächste Absage im Sport aufgrund des Coronavirus! Jetzt sagte mit der MotoGP die Königsklasse der Motorrad-WM ihren Saisonstart in Katar am nächsten Wochenende ab.

Jetzt betrifft das Coronavirus auch die Motorrad-Weltmeisterschaft. Beim Saisonauftakt in Katar am kommenden Wochenende (6. bis 8. März) wird ausgerechnet die Königsklasse MotoGP nicht vertreten sein. Stattdessen werden auf dem "Losail International Circuit" in Doha nur die Moto2- und die Moto3-Klasse um die ersten WM-Punkte fahren."Aufgrund der in Katar in Kraft getretenen Reisebeschränkungen für Passagiere aus Italien (und anderen Ländern) wird die Königsklasse in Losail nicht starten", teilen der Motorrad-Weltverband (FIM), die MotoGP-Teamvereinigung (IRTA) und der MotoGP-Veranstalter (Dorna) in einem gemeinsamen Statement mit. "Wir bedauern es, bekannt geben zu müssen, dass alle Sessions der MotoGP-Klasse beim Grand Prix von Katar, einschließlich des Rennens, abgesagt werden."Der Grund für die Absage: Teammitglieder mussten am Flughafen Doha bereits in Quarantäne, eine Maßnahme, die vor allem Italiener betraf. Und von diesen tummeln sich in der MotoGP jede Menge herum, mit Ducati, Suzuki, Yamaha, Gresini-Aprilia, LCR-Honda und Pramac-Ducat sind gleich sechs von elf Teams der MotoGP in Italien beheimatet.