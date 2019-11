MotoGP-Legende Rossi verkündet Karriere-Ende

Das wird vielen Fans wohl das Herz brechen! MotoGP-Legende Valentino Rossi hat sein Karriere-Ende verkündet. Im nächsten Jahr setzt sich der "Doctor" zur Ruhe, eine Abschiedssaison gönnt sich der Italiener aber noch.

"Nach der kommenden Saison werde ich aufhören - ich sage Ciao", lässt der Yamaha-Pilot am Rande des MotoGP in Sepang aufhorchen.Eine Hintertür lässt sich Rossi aber offen: "Nächstes Jahr werde ich den Crew-Chief wechseln. Wir können schon bei den Wintertests und bei den ersten Rennen sehen, wie gut mein Speed ist. Danach werde ich entscheiden."Der große Wunsch des 41-Jährigen ist sein 10. Weltmeistertitel. Dazu muss aber eine enorme Steigerung her. Aktuell ist an Honda-Star Marc Marquez kein Vorbeikommen.