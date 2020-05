MotoGP plant Neustart mit einem Renn-Doppel

Die MotoGP will noch im Sommer durchstarten! Die Pläne für eine verkürzte Saison werden immer konkreter, die Events sollen es dafür in sich haben.

Am 19. Juli soll das erste Rennen der Motorrad-Königsklasse in Jerez steigen. Da wird, sofern es eine Genehmigung der Behörden gibt, der Grand Prix von Spanien ausgetragen. Sieben Tage später, am 26. Juli, wird wieder in Jerez gefahren - diesmal wird der Grand Prix von Andalusien ausgetragen.Die Rennen werden voraussichtlich ohne Fans stattfinden. Pro Event sollen 1.600 Personen zum Einsatz kommen.Als zweite WM-Station könnte Österreich auf dem Programm stehen. Weil das Rennen in Brno (9. August) wackelt, soll auch am Red-Bull-Ring ein Doppel-Event am 9. und 16. August stattfinden.Wichtige Erkenntnisse für die Umsetzung des Rennens soll der Auftakt der Formel-1-WM in der Steiermark liefern. Der ist für den 5. Juli am Red-Bull-Ring unter strengen Sicherheitsauflagen geplant.