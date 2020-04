MotoGP-Topfahrer wird für 18 Monate gesperrt

MotoGP-Star Andrea Iannone wurde vom Weltverband für 18 Monate gesperrt. Der Aprilia-Pilot war positiv auf anabole Steroide getestet worden.

Die Sportwelt steht wegen des Coronavirus still. Für Andrea Iannone wird die Zwangspause die Corona-Krise aller Voraussicht nach überdauern. Während Motorsport-Fans hoffen, dass in wenigen Monaten wieder die Motoren dröhnen, muss sich der Italiener auf eine 18-monatige "Auszeit" einstellen.Der Grund: Zwei positive Dopingproben.Beim Aprilia-Pilot wurden anabole Steroide nachgewiesen. Der Weltverband FIM griff hart durch, ließ sich von den Rechtfertigung des 30-Jährigen nicht beeindrucken.Seine Ausrede: Er habe im Herbst 2019 vor den vier Grand Prix in Buriram, Motegi, Phillip Island und Sepang viele Steaks gegessen. Man wisse schließlich, dass in Asien Rinder mit Steroiden präpariert würden. Es habe sich demnach um kein bewusstes Doping gehandelt.