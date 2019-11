Motorrad-Talent (20) stirbt auf MotoGP-Strecke

Ein Foto vom 19. Oktober: Der Indonesier Afridza Munandar ist rechts im Bild zu sehen. Zusammen mit Syarifuddin Azman (Malaysia), Takuma Matsuyama (Japan) jubelte er über eine Podiumsplatzierung im ersten Rennen des Asia Talent Cups. Bild: Getty Images

In einer Rahmenserie der MotoGP kam es in Sepang zu einer unglaublichen Tragödie. Beim Asian Talent Cup starb der 20-jährige Indonesier Afridza Munandar nach einem Sturz in der ersten Runde.