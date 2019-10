Mourinho stichelt gegen Klopp mit Fisch-Spruch

"The Special One" gegen "The Normal One"! Liverpool-Kultcoach Jürgen Klopp ärgert sich über die Spielweise von Manchester United. Ex-Coach Jose Mourinho kontert.

"Seit ich in England bin, spielt United eigentlich immer so. Das ist keine Kritik, das ist einfach nur eine Tatsache", meinte Klopp nach dem 1:1 seiner "Reds" gegen die "Red Devils", bei dem sein Klub den ersten Punkteverlust nach acht Siegen in Serie hinnehmen musste – und damit den Start-Rekord in England verpasste. Nachsatz: "Wir spielen immer gegen eine Wand. Das müssen wir besser machen. Aber ich glaube nicht, dass United so spielen kann, wenn der Gegner nicht so viel den Ball hat."Jose Mourinho vernahm die Kritik als TV-Experte. Sie ging nicht spurlos an ihm vorbei, immerhin war er selbst zuvor Coach von Manchester. "Das sagt er, weil er United im Old Trafford nicht besiegen konnte", ist der Portugiese überzeugt. Dann zieht er einen merkwürdigen Vergleich: "Ihm hat das Menü nicht gefallen. Er wollte Fleisch und hat Fisch bekommen." Fest steht: Klopp konnte noch kein einziges Spiel im "Theatre of Dreams" gewinnen. In allen anderen Stadien der Premier-League-Erstligisten holte er schon mindestens einmal die volle Punktezahl ab.