Mourinho und Rangnick bei Dortmund und Bayern?

Steht in Deutschland ein Trainerbeben bevor? Kommen Bayern-Coach Niko Kovac und Dortmund-Trainer Lucien Favre nicht in die Erfolgsspur, stehen mit Ralf Rangnick und Jose Mourinho angeblich schon zwei Promi-Nachfolger parat.

Schwingt Jose Mourinho bald das Trainerzepter bei Borussia Dortmund? Und tanzen die Stars des FC Bayern München in Kürze nach der Pfeife von Jose Mourinho? Dieses Szenario könnte in der deutschen Bundesliga Realität werden.In Dortmund arbeitet Trainer Lucien Favre nur noch auf Bewährung. Zu schwankend sind die Leistungen von Hummels, Sancho und Co. unter dem 61-jährigen Schweizer, der im Ruhrpott noch bis 2021 unter Vertrag steht. Dortmund-Boss Hans-Joachim Watzke sieht das Saisonziel, Titel zu gewinnen, ernsthaft gefährdet, eine Entlassung Favres ist alles andere als ausgeschlossen. Und sollte dies passieren, könnte ein "guter Freund" von Watzke übernehmen: Jose Mourinho.Der Welttrainer von 2010 coacht zur Zeit keinen Klub, verdient sich aber als TV-Experte eine goldene Nase. In Sachen Gage müsste der 56-Jährige in Dortmund Abstriche in Kauf nehmen, allerdings betonte er in der Vergangenheit immer wieder, dass er einen Klub in Deutschland trainieren will. Seit einigen Monate lernt er bereits die deutsche Sprache. Mit mehr als 30 Titeln auf der Visitenkarte hätte "The Special One" das Zeug dazu, die "Schwarz-Gelben" auf die nächste Stufe zu heben – auch wenn er im menschlichen Umgang als schwierig gilt.Auch bei den Bayern könnte sich die Zeit von Niko Kovac schon bald zu Ende neigen. Das enttäuschende 2:2 in Augsburg war nur der jüngste von vielen Rückschlägen in dieser Saison, mit Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge droht Kovac den Rückhalt seines größten Fürsprechers zu verlieren. Und so geisterte zuletzt immer öfter die Personalie Ralf Rangnick durch die Säbener Straße. Der 61-jährige Ex-Salzburg- und Leipzig-Trainer soll Rummenigge als bestmögliche Option auf eine Nachfolge von Kovac empfohlen worden sein und sich die Schlangengrube "FC Hollywood" auch zutrauen.Vielleicht schauen die beiden deutschen Giganten auch durch die Fingern. So ist Mourinho auch als möglicher Nachfolger von Zinedine Zidane bei Real Madrid im Gespräch. Rangnick wiederum soll auch bei Manchester United hoch im Kurs stehen.