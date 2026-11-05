i Eine harte Wahlnacht: Elon Musks Wetten gingen nicht auf. REUTERS/Nathan Howard Midterms verloren Musk verzockt halbe Milliarde bei US-Wahl Elon Musk hat fast 500 Millionen Dollar in die Republikaner investiert – und kassiert eine krachende Niederlage. Er reagiert mit Galgenhumor. Von Newsdesk Heute 05.11.2026, 08:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die US-Zwischenwahlen sind vorbei, und einer der größten Verlierer ist ausgerechnet der reichste Mann der Welt: Elon Musk.

Der Tesla- und SpaceX-Chef hatte die Republikaner mit Rekordspenden unterstützt – doch der erhoffte politische Durchmarsch blieb aus.

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Laut "New York Times" investierte Musk rund 474 Millionen Dollar in den Wahlkampf der Partei von US-Präsident Donald Trump. Fast die Hälfte davon, mehr als 200 Millionen Dollar, floss allein an den texanischen Senatskandidaten Ken Paxton. Doch beide Wetten gingen nicht auf.

Wie es bei n-tv unter Berufung auf die "New York Times" heißt, setzte sich am Ende der Demokrat James Talarico gegen Paxton durch. Auch bei der Gouverneurswahl in Texas erlitt der amtierende republikanische Gouverneur Greg Abbott eine Niederlage gegen die Demokratin Gina Hinojosa.

US-Midterms US Midterm Elections Live Demokraten Republikaner Noch offen Nicht zur Wahl Repräsentantenhaus Unterhaus 0 D 0 R 218 für Mehrheit 0 435 Senat 34 D 31 R 34 31 51 für Mehrheit 0 100

Musk witzelt über "Weltraum-Laser"

Der Tech-Milliardär nahm die Mega-Pleite mit Humor. Nach einer auffälligen Zurückhaltung während der Wahlnacht meldete er sich mit ironischen Beiträgen auf seiner Plattform X.

"Ich schätze mal, meine Wahleinmischungs-Weltraum-Laser haben dieses Mal nicht funktioniert", schrieb Musk. In einem weiteren Beitrag erklärte er: "Rechenzentren im Weltraum scheinen derzeit ziemlich attraktiv zu sein."

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Politischer Gegenwind für Tech-Konzerne

Der Post lässt sich als Seitenhieb auf die politischen Hürden verstehen, die Musk nun drohen. Die Demokraten könnten den Ausbau der KI-Infrastruktur stärker regulieren – besonders in Texas, wo Tech-Konzerne Milliarden in neue Rechenzentren investieren wollen.