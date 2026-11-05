Startseite Nachrichten Midterms
Eine harte Wahlnacht: <strong>Elon Musk</strong>s Wetten gingen nicht auf.
Eine harte Wahlnacht: Elon Musks Wetten gingen nicht auf.
REUTERS/Nathan Howard
Midterms verloren

Musk verzockt halbe Milliarde bei US-Wahl

Elon Musk hat fast 500 Millionen Dollar in die Republikaner investiert – und kassiert eine krachende Niederlage. Er reagiert mit Galgenhumor.
Von Newsdesk Heute
05.11.2026, 08:18
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Die US-Zwischenwahlen sind vorbei, und einer der größten Verlierer ist ausgerechnet der reichste Mann der Welt: Elon Musk.

Der Tesla- und SpaceX-Chef hatte die Republikaner mit Rekordspenden unterstützt – doch der erhoffte politische Durchmarsch blieb aus.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Laut "New York Times" investierte Musk rund 474 Millionen Dollar in den Wahlkampf der Partei von US-Präsident Donald Trump. Fast die Hälfte davon, mehr als 200 Millionen Dollar, floss allein an den texanischen Senatskandidaten Ken Paxton. Doch beide Wetten gingen nicht auf.

Wie es bei n-tv unter Berufung auf die "New York Times" heißt, setzte sich am Ende der Demokrat James Talarico gegen Paxton durch. Auch bei der Gouverneurswahl in Texas erlitt der amtierende republikanische Gouverneur Greg Abbott eine Niederlage gegen die Demokratin Gina Hinojosa.

US-MidtermsUS Midterm Elections

Live
Demokraten Republikaner
Noch offen Nicht zur Wahl

RepräsentantenhausUnterhaus

Vor der WahlZuvor: 214 D – 218 R · 435 Sitze zur Wahl
0 D 0 R
218 für Mehrheit 0 435

Senat

Vor der WahlZuvor: 47 D – 53 R · 35 Sitze zur Wahl
34 D 31 R
34
31
51 für Mehrheit 0 100

Musk witzelt über "Weltraum-Laser"

Der Tech-Milliardär nahm die Mega-Pleite mit Humor. Nach einer auffälligen Zurückhaltung während der Wahlnacht meldete er sich mit ironischen Beiträgen auf seiner Plattform X.

Auch interessant

Umfrage-Falle! Experte warnt vor Trump-Effekt
Texas-Sensation: Latina wird neue Gouverneurin
"Habibi!" – Wahlsieger demütigt Trump-Vize Vance

"Ich schätze mal, meine Wahleinmischungs-Weltraum-Laser haben dieses Mal nicht funktioniert", schrieb Musk. In einem weiteren Beitrag erklärte er: "Rechenzentren im Weltraum scheinen derzeit ziemlich attraktiv zu sein."

Politischer Gegenwind für Tech-Konzerne

Der Post lässt sich als Seitenhieb auf die politischen Hürden verstehen, die Musk nun drohen. Die Demokraten könnten den Ausbau der KI-Infrastruktur stärker regulieren – besonders in Texas, wo Tech-Konzerne Milliarden in neue Rechenzentren investieren wollen.

red, 05.11.2026, 08:18
Mehr zum Thema
Elon Musk Tesla US-Republikaner US-Demokraten
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote