Startseite Nachrichten Midterms
Mit seinem Wahlsieg in Michigan hat sich der Demokrat Abdul El-Sayed einen Platz im US-Senat gesichert.
Mit seinem Wahlsieg in Michigan hat sich der Demokrat Abdul El-Sayed einen Platz im US-Senat gesichert.
Reuters
Erster Muslim im US-Senat

"Habibi!" – Wahlsieger demütigt Trump-Vize Vance

Abdul El-Sayed zieht nach seinem Wahlsieg in Michigan in den US-Senat ein. In seiner Siegesrede teilte der Demokrat gegen politische Gegner aus.
Von Newsdesk Heute
04.11.2026, 16:31
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Mit seinem Wahlsieg in Michigan hat sich der Demokrat Abdul El-Sayed einen Platz im US-Senat gesichert. Doch statt sich bei seiner Siegesrede nur feiern zu lassen, rechnete er mit seinem republikanischen Gegner Mike Rogers und US-Vizepräsident J. D. Vance ab.

Erster Muslim zieht in US-Senat ein – er hasst Israel

An Rogers richtete er deutliche Worte: "Mike, genieß deinen Ruhestand! Ich weiß, du hast ein Haus in Florida und zwei Yachten. Du hast dich für Hass entschieden, Michigan hat sich für Hoffnung entschieden. Mögen wir in diesem Bundesstaat nie wieder jemanden wie dich sehen müssen."

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Seitenhieb gegen Vance

Auch der US-Vizepräsident blieb nicht verschont. "J. D., Habibi, es liegt eine köstliche Ironie darin, dass du verfassungsrechtlich dazu verpflichtet bist, mich im Januar in mein Amt einzuführen. Ihr wisst also, was das bedeutet: Wolverine eins, Buckeye null."

Damit griff El-Sayed einen früheren Streit auf. Vance hatte ihn im Wahlkampf als "kleines Wiesel" bezeichnet und ihm vorgeworfen, Amerika zu hassen. Der Demokrat konterte damals, er sei ein "verdammter Wolverine". Gemeint ist die sportliche Rivalität zwischen den Michigan Wolverines und den Ohio State Buckeyes. Vance hat eine Verbindung zur Universität in Ohio.

Demokraten holen Kongressmehrheit

Auch landesweit mussten die Republikaner eine schwere Niederlage hinnehmen. Die Demokraten eroberten bei den Zwischenwahlen die Mehrheit in beiden Kongresskammern. Für US-Präsident Donald Trump ist das ein deutlicher Rückschlag.

Auch interessant

Eines dieser sechs Szenarien wird Trump jetzt treffen
"Ich stand nicht auf Wahlzettel" – Trump platzt Kragen
Trump vor Schicksalswahl – darum geht's bei Midterms

Vor allem die steigenden Preise und die Unzufriedenheit mit Trumps Politik prägten den Wahlkampf. Den Demokraten gelangen dabei auch Siege in Bundesstaaten, in denen sie seit Jahrzehnten nicht mehr erfolgreich gewesen waren.

red, 04.11.2026, 16:31
Mehr zum Thema
US-Demokraten US-Wahl US-Senat US-Republikaner

Weiterlesen

Weitere Storys
US-Kongress Donald Trump USA Wahlkampf
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote