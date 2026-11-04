i US-Präsident Donald Trump musste eine herbe Niederlage einstecken. REUTERS Demokraten holen US-Kongress Horrornacht für Trump – alle Fotos des Wahl-Debakels Bei den Midterms haben die Demokraten die Kontrolle über Senat und Repräsentantenhaus erhalten. Eine herbe Niederlage für Trump. Von Newsdesk Heute 04.11.2026, 07:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Über die USA ist ein blauer Tsunami hinweggerollt. Für die US-Demokraten war es eine historische Wahlnacht. So konnten sie auch in Hochburgen wie Texas gewinnen. Mit James Talarico hat der sonst rote Bundesstaat nun erstmals seit fast 40 Jahren wieder einen demokratischen Senator.

Für US-Präsident Donald Trump war es eine herbe Niederlage. Er sagte alle öffentlichen Termine ab. In einer ersten Reaktion gegenüber der "New York Times" zeigte sich der US-Präsident aber versöhnlich. Er wolle mit den Demokraten zusammenarbeiten.

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Das Trump-Debakel in Bildern i ?

Trump: "Stand nicht am Stimmzettel"

Für das schlechte Abschneiden seiner Partei hat Trump unterdessen eine Erklärung parat: Er selbst habe diesmal nicht auf dem Stimmzettel gestanden. Auf seiner Plattform Truth Social lieferte Trump folgendes Statement: "Ich stand nicht auf dem Stimmzettel, und wenn ich es getan hätte, hätten wir MIT ERDRUTSCHSIEG gewonnen!"

Gegenüber dem TV-Sender Fox erklärte Trump, dass die Klatsche nicht auf seine Iran-Politik zurückzuführen sei, sondern auf die Benzinpreise. "Die Leute stimmen zu, was ich in Bezug auf den Iran tue, aber sie waren wahrscheinlich wirklich nicht bereit, die kurzfristige Folge in Kauf zu nehmen, mehr für Benzin zu zahlen."

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Trump spricht in diesem Zusammenhang von einem "kurzfristigen Problem", das aber einen langfristigen Gewinn bringen würde. Er dürfte die Wahl allerdings weiterhin verfolgen. Laut CNN-Journalistin Kaitlan Collins beobachtet er die Wahlberichterstattung in einem Raum im Ostflügel des Weißen Hauses.