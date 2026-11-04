i James Talarico zieht für die Demokraten in Texas in den Senat ein. Eine symbolische Schlappe für die Republikaner. REUTERS/Mike Segar Herbe Schlappe für Trump Bezeichnende Klatsche – Republikaner verlieren Texas Bei den Midterms erlitten die Republikaner eine herbe Niederlage. Symbolisch hervorsticht dabei die Schlappe in der einstigen Hochburg Texas. Von Michael Rauhofer-Redl 04.11.2026, 07:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Herbe Schlappe für US-Präsident Donald Trump! Bei den Midterms, den Zwischenwahlen in den USA, konnten die Demokraten einen Erdrutschsieg feiern. Neben dem in Umfragen durchaus prognostizierten Erfolg im Repräsentantenhaus dürften die Kontrahenten Trumps auch die Mehrheit im Senat erobern.

Mit dem Verlust des Repräsentantenhauses verschieben sich die politischen Machtverhältnisse in Washington. Während die Demokraten ihren Erfolg feiern können, muss sich Trump künftig mit einer von seinen Gegnern kontrollierten Parlamentskammer arrangieren.

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Beispiellose Schlappe in Texas

Bezeichnend für den Politwandel gelten die Wahlen in Texas. Mit James Talarico konnte erstmals seit fast vier Jahrzehnten ein demokratischer Kandidat in den Senat einziehen. In seiner Rede hebt Talarico hervor, wie er sich trotz Millionen-Aufwendungen der Republikaner im Wahlkampf behaupten konnte.

"Wettet immer auf den Außenseiter. Dieser Sieg ist für jeden Außenseiter, der immer vergessen wird. Für jede Lehrperson. Für jeden Bauern. Für jede junge Person, die ein Haus zu kaufen versucht. Für jeden Elternteil, der darum kämpft, Essen zu kaufen. Ich habe euch gehört. Wir haben euch gehört. Heute Nacht hört euch die Welt", so der 37-Jährige in einem ersten Statement.

Doch damit nicht genug. Auch der Gouverneursposten wechselt von republikanischer in demokratische Hand. Die Demokratin Gina Hinojosa wird die erste Gouverneurin in Texas lateinamerikanischer Abstammung.

Triumph für die Demokraten in Texas! James Talarico zieht für die Trump-Gegner in den Senat ein, Gina Hinojosa wird erste lateinamerikanische Gouverneurin in der einstigen Republikaner-Hochburg. REUTERS/Mike Sega

Seit 1995 war dieser Posten fest in republikanische Hand.