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Der Demokrat El Sayed hat die Wahl in Michigan gewonnen.
Der Demokrat El Sayed hat die Wahl in Michigan gewonnen.
APA-Images / AP / Julia Demaree Nikhinson
El Sayed schreibt Geschichte

Historischer Erfolg! Erster Muslim im US-Senat

Der Demokrat El-Sayed (42) setzt sich laut Fox News in Michigan gegen den von Trump unterstützten Republikaner Rogers durch.
Von André Wilding
04.11.2026, 08:13
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Im US-Bundesstaat Michigan sorgt ein Wahlergebnis für Aufsehen. Der Demokrat El-Sayed (42) entscheidet laut einer Prognose des Senders Fox News das hart umkämpfte Rennen um einen Sitz im US-Senat für sich.

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Noch offen Nicht zur Wahl

RepräsentantenhausUnterhaus

Vor der WahlZuvor: 214 D – 218 R · 435 Sitze zur Wahl
0 D 0 R
218 für Mehrheit 0 435

Senat

Vor der WahlZuvor: 47 D – 53 R · 35 Sitze zur Wahl
34 D 31 R
34
31
51 für Mehrheit 0 100

Sein republikanischer Kontrahent Rogers, der Unterstützung von Donald Trump erhalten hatte, muss sich geschlagen geben.

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Historische Premiere im US-Senat

Mit seinem Wahlerfolg schreibt El-Sayed Geschichte. Er wäre der erste Muslim, der in den Senat der Vereinigten Staaten gewählt wird.

Für die Demokraten bedeutet das Ergebnis zudem einen wichtigen Erfolg im Kampf um die Macht im Kongress. Der umkämpfte Senatssitz in Michigan bleibt damit weiterhin in ihrer Hand.

wil, 04.11.2026, 08:13
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