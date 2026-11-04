Historischer Erfolg! Erster Muslim im US-Senat

US-MidtermsUS Midterm ElectionsLive
Demokraten Republikaner
Noch offen Nicht zur Wahl
RepräsentantenhausUnterhaus
0 D 0 R
218 für Mehrheit 0 435
Senat
34 D 31 R
34
31
51 für Mehrheit 0 100
Im US-Bundesstaat Michigan sorgt ein Wahlergebnis für Aufsehen. Der Demokrat El-Sayed (42) entscheidet laut einer Prognose des Senders Fox News das hart umkämpfte Rennen um einen Sitz im US-Senat für sich.
Sein republikanischer Kontrahent Rogers, der Unterstützung von Donald Trump erhalten hatte, muss sich geschlagen geben.
Mit seinem Wahlerfolg schreibt El-Sayed Geschichte. Er wäre der erste Muslim, der in den Senat der Vereinigten Staaten gewählt wird.
Für die Demokraten bedeutet das Ergebnis zudem einen wichtigen Erfolg im Kampf um die Macht im Kongress. Der umkämpfte Senatssitz in Michigan bleibt damit weiterhin in ihrer Hand.