i Der Demokrat El Sayed hat die Wahl in Michigan gewonnen. APA-Images / AP / Julia Demaree Nikhinson El Sayed schreibt Geschichte Historischer Erfolg! Erster Muslim im US-Senat Der Demokrat El-Sayed (42) setzt sich laut Fox News in Michigan gegen den von Trump unterstützten Republikaner Rogers durch. Von André Wilding 04.11.2026, 08:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im US-Bundesstaat Michigan sorgt ein Wahlergebnis für Aufsehen. Der Demokrat El-Sayed (42) entscheidet laut einer Prognose des Senders Fox News das hart umkämpfte Rennen um einen Sitz im US-Senat für sich.

US-Midterms US Midterm Elections Live Demokraten Republikaner Noch offen Nicht zur Wahl Repräsentantenhaus Unterhaus 0 D 0 R 218 für Mehrheit 0 435 Senat 34 D 31 R 34 31 51 für Mehrheit 0 100

Sein republikanischer Kontrahent Rogers, der Unterstützung von Donald Trump erhalten hatte, muss sich geschlagen geben.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Historische Premiere im US-Senat

Mit seinem Wahlerfolg schreibt El-Sayed Geschichte. Er wäre der erste Muslim, der in den Senat der Vereinigten Staaten gewählt wird.

Das Trump-Debakel in Bildern i ?

Für die Demokraten bedeutet das Ergebnis zudem einen wichtigen Erfolg im Kampf um die Macht im Kongress. Der umkämpfte Senatssitz in Michigan bleibt damit weiterhin in ihrer Hand.