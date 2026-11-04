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Democratic candidate for Texas Governor Gina Hinojosa speaks during a campaign rally at The Espee ahead of the midterm elections in San Antonio, Texas, US, November 1, 2026. REUTERS/Kaylee Greenlee
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Texas-Sensation: Latina wird neue Gouverneurin

Historischer Sieg für die Demokraten: Gina Hinojosa gewinnt überraschend die Gouverneurswahl im erzrepublikanischen Texas.
Von Newsdesk Heute
04.11.2026, 10:45
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Die Midterm-Wahlen in den USA bringen eine faustdicke Überraschung.

Mit Gina Hinojosa gewinnt erstmals seit Jahrzehnten wieder eine Demokratin die Gouverneurswahl in Texas. Die Latina setzte sich gegen den republikanischen Amtsinhaber Greg Abbott durch.

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Abbott hatte auf prominente Unterstützer und ein prall gefülltes Wahlkampfbudget gesetzt - vergeblich. Hinojosa konnte besonders mit einem Thema punkten und die Wählerinnen und Wähler im sonst so konservativen Bundesstaat überzeugen.

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Wie n-tv berichtet, ist der Sieg umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass Donald Trump Texas bei der Präsidentschaftswahl 2024 noch mit 56 zu 43 Prozent gewonnen hatte. Der Stimmungsumschwung zugunsten der Demokraten ist dramatisch.

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Der überraschende Erfolg in Texas setzt Präsident Trump weiter unter Druck. Die Demokraten könnten bei diesen Midterms die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurückerobern.

Für die Republikaner ist der Verlust von Texas ein schwerer Schlag. Der zweitgrößte US-Bundesstaat galt lange als sichere Bank für die Konservativen. Mit Hinojosa zieht nun eine neue politische Ära in Austin ein.

red, 04.11.2026, 10:45
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