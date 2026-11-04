US-Midterms: Erste schwarze Gouverneurin gewählt

Mit ihrem Sieg bei den Midterm-Wahlen hat die 56-jährige Keisha Lance Bottoms Geschichte geschrieben.
Die frühere Bürgermeisterin von Atlanta wird die erste schwarze Frau, die in den Vereinigten Staaten zur Gouverneurin gewählt wurde.
Bottoms setzte sich gegen den republikanischen Milliardär Rick Jackson (72) durch, der mehr als 200 Millionen Dollar seines eigenen Vermögens in den Wahlkampf gesteckt hatte.
Wie n-tv unter Berufung auf die Nachrichtenagentur AP meldet, folgt Bottoms auf den Republikaner Brian Kemp, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten durfte. Gleichzeitig holt sie den wichtigen Swing State nach Jahrzehnten zu den Demokraten zurück.
"Egal, wen ihr heute Abend gewählt habt, ich werde eine Gouverneurin für ganz Georgia sein", versprach Bottoms nach ihrem Triumph. Gleichzeitig feierte sie ihren Erfolg als Sieg über das große Geld: Keine noch so hohe Summe könne "die Macht des Volkes" überwinden.
Jackson räumte seine Niederlage ein: "Heute Abend haben die Wähler gesprochen." Bottoms hatte im Wahlkampf vor allem die wirtschaftliche Lage in den Mittelpunkt gestellt.
Georgia mit rund elf Millionen Einwohnern gilt als wichtiger Swing State. Gleichzeitig wurde auch der demokratische Senator Jon Ossoff wiedergewählt.