Muster kehrt als Trainer von Dominic Thiem zurück

Tennis-Ikone Thomas Muster soll sein Comeback auf der Tennis-Bühne feiern – und zwar als Trainer von Dominic Thiem.Die ehemalige Nummer eins der Welt soll Österreichs Tennis-Asse beim World Team Cup 2020 in Australien betreuen. In Roland Garros könnte der Steirer sogar seinem Paris-Erben Thiem zur Seite stehen. Das berichtet die "Krone".Muster feierte insgesamt 44 (!) Turniersiege, krönte sich am 12. Februar 1996 zur Nummer eins der Welt, sein Triumph bei den French Open machte ihn zur rot-weiß-roten Sportlegende. Als Coach betreute Muster zwischen Februar 2003 und September 2006 Österreichs Daviscup-Team.Im Jänner 2020 soll Muster auf die Betreuerbank zurückkehren - bei einer Premiere auf der ATP-Tour. Anstelle des Hopman Cups, der aus dem Kalender gestrichen wurde, steigt erstmals der ATP Cup. Bei diesem neuen Format stehen in drei Städten Australiens 24 Nationen am Start. Gespielt wird vom 3. bis zum 12. Jänner in Brisbane, Perth und Sydney um ein Preisgeld von 15 Millionen US-Dollar. Österreich ist fix dabei, wird mit Thiem, Dennis Novak, Jürgen Melzer und Oliver Marach an den Start gehen.Nach dem ATP Cup könnte die Zusammenarbeit von Thiem und Muster ausgebaut werde. Für die French Open steht der Ex-Sandplatz-König als „Super-Coach" zur Diskussion. "Tom weiß, wie man einen Grand Slam gewinnt", sagt Thiem-Papa Wolfgang.Thiem-Manager Herwig Straka hatte im "Heute"-Interview angekündigt, dass man in Zukunft mehr auf die Expertise von Muster setzen will – vor allem im Hinblick auf die French Open 2020. "Ich versuche, dass sich beide austauschen. Dominic kann da viel mitnehmen. Hätte Muster heuer in Runde eins der US Open nicht fit voll gefightet? Darüber spreche ich schon kritisch mit Dominic." Bis jetzt sei aber noch keine Zeit für konkrete Gespräche zwischen den beiden gewesen. Das soll nach der Saison passieren.Thomas Muster sagt zum Trainer-Job beim ATP Cup in Australien. "Es gibt Gespräche. Ganz fix ist es noch nicht."