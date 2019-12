Nach Deutschland-Trip will Haaland zu United & Juve

Im Transfer-Theater um Erling Haaland ist noch kein Ende in Sicht. Die Top-Klubs streiten sich um den Bullen-Stürmer. Der plant neue Reisen.

United und Juve werfen Angel aus

Nach dem Champions-League-Aus im "Finale dahoam" gegen Liverpool am Dienstag (0:2) stehen alle Zeichen auf Abschied. Erling Haaland tourt durch Europa, um sich seine neue Destination auszusuchen.Am freien Mittwoch war er mit Star-Agenten Mino Raiola in Deutschland, verhandelte mit Borussia Dortmund und RB Leipzig.Bei beiden Klubs könnte er im Frühjahr Champions League spielen. Beim BVB winkt ihm neben den Stars Marco Reus, Jadon Sancho und Co. sogar ein Stammplatz im Sturmzentrum.Die Konkurrenz will den 19-Jährigen noch nicht aufgeben. Längst sind sich alle einig: Der Norweger wird ein Superstar. Durch seine Ausstiegsklausel von rund 20 Millionen wäre er im Sommer ein Schnäppchen. Salzburg will ihn also im Winter für mehr als die festgeschriebene Ablöse verkaufen, um das Schmerzensgeld für den Verlust zu erhöhen.Der englische "Guardian" berichtet am Freitag, dass Manchester United und Juventus neben den deutschen Klubs heiße Anwärter auf den Haaland-Transfer seien. Bevor er sich entscheide, werde der Youngster mit beiden Gespräche führen. Der nächste Trip wartet also.Ob Juve mit seinem Überangebot an Angreifern ein ernsthaftes Thema ist, sei dahingestellt. Die "Alte Dame" verlor schon im vergangenen Sommer Sturm-Talent Moise Kean an Everton, weil seine Einsatzchancen im Sturm rund um Cristiano Ronaldo überschaubar waren.Bei Manchester United sieht die Situation ganz anders aus. Die Red Devils haben mit Anthony Martial, Marcus Rashford und Mason Greenwood aktuell drei Mittelstürmer-Kandidaten, die alle gerne mit Speed über die Seiten kommen. Ein wuchtiger Stürmer wie es Haaland ist fehlt im Kader. Manko: United spielt "nur" in der Europa League.