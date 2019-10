Nach Rücktritt: Löw bietet Schweini einen Job an

2014 wurden Bastian Schweinsteiger und DFB-Coach Jogi Löw gemeinsam Weltmeister. Nach dem Rücktritt des 35-Jährigen könnte "Schweini" bei Löw arbeiten.

Nach 17 Jahren im Profi-Fußball hat der mittlerweile 35-ährige Schweinsteiger einen Schlussstrich unter seine Fußballer-Karriere gezogen."Ich freue mich auf die spanneden Aufgaben, die mich bald erwarten. Dem Fußball werde ich treu bleiben", schrieb "Schweini" zu seinem Rücktritt.Diese spannenden Aufgaben könnten Schweinsteiger, der zuletzt für Chicago Fire in der Major League Soccer aktiv war, zum DFB zurückführen. Das deutete Teamchef Löw zumindest bereits an. "Wir haben immer einen Platz für ihn", stellte der deutsche Bundestrainer seinem ehemaligen Spieler eine Hospitation in Aussicht.Bei der WM 2018 in Russland hatte bereits der deutsche Ex-Teamspieler Miroslav Klose im DFB-Team hospitiert.Ähnlich wie Löw äußerte sich auch Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge. "Er ist ein super Bursche. Die Türen beim FC Bayern stehen ihm immer offen."Schweinsteiger selbst hat sich zu seinen Zukunftsplänen noch nicht geäußert.