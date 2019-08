Vor 1 ' Nach schwerem Rad-Sturz: OP bei Ex-Teamchef Koller

Marcel Koller Bild: Kein Anbieter/picturedesk.com

Eine Woche zum Vergessen für den früheren ÖFB-Teamchef Marcel Koller. Am Dienstag war der 58-Jährige mit dem FC Basel in der Champions-League-Qualifikation am LASK gescheitert, am Freitag verletzte sich der Schweizer bei einem Rad-Unfall.

Ein Reifen seines Fahrrads war bei einer Abfahrt geplatzt. Daraufhin stürzte Koller eine Böschung hinunter. Dabei war der Helm des Schweizers gesprungen.



Koller hatte sich beim Sturz schwer an der Schulter verletzt und muss operiert werden, wie nun bekannt wurde. Der Eingriff an den Bändern der Schulter soll bereits am Montag erfolgen.



Beim 4:1-Erfolg im Schweizer Cup in Pully war Koller am Samstag von seinen Co-Trainern Thomas Janeschitz und Carlos Bernegger vertreten worden.



(wem)