Nach Sieg in Brasilien: Trauer bei Max Verstappen

Am Sonntag feierte Max Verstappen beim Grand Prix von Brasilien seinen achten Formel-1-Triumph. Tags darauf holte tiefe Trauer den Niederländer ein.

Am Tag nach dem triumphalen Grand-Prix-Sieg von Brasilien ist Frans Verstappen, der Großvater von Max Verstappen, im Alter von 72 Jahren einem Krebsleiden erlegen. Bereits Anfang November war der Opa von Max Verstappen in ein Hospiz eingeliefert worden.Jos Verstappen hätte am Montagabend Gast einer niederländischen Talkshow sein sollen. Der Auftritt wurde aber kurzfristig abgesagt. Stattdessen hatte der Moderator ein Statement von Max Verstappen verlesen. "Freud und Trauer liegen oft enge beisammen", hieß es darin.Frans Verstappen hatte einen Eissalon in Montfort betrieben. Er galt als größter Fan seines pfeilschnellen Enkels. Regelmäßig hatte Opa Verstappen Public Viewings veranstaltet. Bei Siegen des 22-Jährigen gab es Freibier und Eis aufs Haus...