Nach Skandal-Video: Hoeneß greift Kalou an

Mit einem Live-Video in sozialen Netzwerken hat Hertha-Kicker Salomon Kalou für Wirbel gesorgt. Ex-Bayern-Boss Uli Hoeneß fand drastische Worte.

Der 34-jährige Ivorer hatte im Kabinentrakt Teamkollegen und Betreuer per Handschlag begrüßt, damit gegen Corona-Vorgaben verstoßen und das per Smartphone festgehalten. Außerdem hatte Kalou den Corona-Test eines Teamkollegen gefilmt.Für das Skandal-Video des Stürmers fand Bayerns Ehrenpräsident Hoeneß imklare Worte. "Gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen."Ähnlich sah es auch Kalou-Klub Hertha Berlin. Der Ivorer wurde suspendiert. Mit Saisonende läuft der Vertrag des 34-Jährigen ohnehin aus.Durch den "Fall Kalou" war sogar die Fortsetzung der Bundesliga in Gefahr. Allerdings kam am Mittwoch Grünes Licht von Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel.Ausschlaggebend dafür war das Sicherheitskonzept der Deutschen Fußball-Liga (DFL). "Das Konzept ist fantastisch. Unsere Politik hätte sich sonst nicht mit dem Thema beschäftigt. Dass es ein Restrisiko gibt, das ist unbestritten. Aber nach menschlichem Ermessen wurde alles getan, um das Risiko so zu minimieren, dass man es eingehen kann."