"Djoker"-Papa greift nach Thiem-Fans nun Federer an

Srdjan Djokovic sorgt erneut für Ärger. Nach dem Australian-Open-Sieg seines Sohnes Novak beschwerte er sich über die Fans von Dominic Thiem. Jetzt greift er Superstar Roger Federer frontal an.

Novak Djokovic besiegte Dominic Thiem in einem dramatischen Fünf-Satz-Finale bei den Australian Open. Die beiden Tennis-Stars zeigten einander viel Respekt. Srdjan Djokovic, Papa des Siegers, polterte hingegen über die Fans von Thiem. Er bemängelte, dass sein Sohn weniger Applaus erhalte und sich sein Standing auf der Tour trotz seiner großen Erfolge härter erarbeiten müsse, als andere.Dass er den Applaus für "irgendeinen Österreicher" als respektlos bezeichnete, sorgte hierzulande für teils hitzige Reaktionen. Thiem-Fans vermissten ihrerseits den Respekt des Serben.Der "Djoker"-Papa kann es nicht lassen. Nach einer kurzen Ruhepause ist Srdjan Djokovic zurück in den Schlagzeilen. Er lästerte in der serbischen Zeitung "Novosti" über den Schweizer Roger Federer."Federer ist ein herausragender Tennisspieler, aber das könnte ich über seine Menschlichkeit nicht sagen.""Federer ist neidisch auf Novak seit dem Moment, an dem ihm der Durchbruch gelang, weil er wusste, dass mein Sohn besser ist als er und ihn überragen wird."Was er mit seiner Verbal-Attacke bezwecken will, ist nicht überliefert. In der Schweiz wird gemunkelt, dass Djokovic das Show-Event vor rund 50.000 Fans in einem Fußballstadion in Kapstadt sauer aufstieß. Den stellten nämlich Roger Federer und Rafael Nadal im Februar auf. Sein Sohn, die Nummer eins der Welt, war beim "Match for Africa" nicht beteiligt.