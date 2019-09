Nach Todes-Crash: Correa wird nach England verlegt

Juan Manuel Correa ist nach dem tödlichen Crash mit dem danach verstorbenen F2-Piloten Anthoine Hubert ein wenig auf dem Weg der Besserung. Der Fahrer aus Ecuador wird in eine Spezialklinik nach England verlegt.

Der 20-Jährige krachte schuldlos mit knapp 250 km/h seitlich in den Wagen von Anthoine Hubert. Der Franzose überlebte den Unfall nicht, Correa brach sich beide Beine mehrmals und zog sich eine Wirbelsäulenverletzung zu.



Die gute Nachricht: Beim F2-Fahrer gibt es keine Lähmunsgerscheinungen. Bislang befand sich Correa noch auf der Intensivstation in Lüttich, nun geht es in Richtung Großbritannien.



Auf einer Spezial-Intensivstation beginnt der Pilot nun seine lange Reha-Phase. (PiP)