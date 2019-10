Nach Viererpack! Süle grätscht Gnabry nieder

Ein Jubel der ganz kuriosen Art. Für seinen Viererpack beim 7:2-Kantersieg in der Champions League gegen Tottenham wurde Serge Gnabry von Mitspieler Niklas Süle einfach umgegrätscht.

Nach dem 7:2-Kantersieg des deutschen Meisters an der neuen White Hart Lane kannte der Jubel bei den Münchnern keine Grenzen. Allen voran bei Viererpacker Gnabry.Der 24-Jährige hatte beim Jubeln Innenverteidiger Süle auf den Kopf geklopft. Das sah der nicht gerne, setzte zur Jagd auf den Mann des Spiels an. Und schnitzte Gnabry nieder. Dafür würde es eigentlich Rot geben. "Das ist ja nur Spaß", lachte er Viererpacker danach.Der Offensiv-Spieler hatte erstmals in der Champions League getroffen. Und dann gleich vier Treffer erzielt. Als erst zweiter Deutscher nach Mario Gomez."Das ist ein besonderer Abend für alle Arsenal-Fans", schmunzelte der Ex-"Gunner" mit Blick auf das Debakel für den Nordlondoner Rivalen.