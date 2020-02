Auch Skirennen droht Absage wegen Coronavirus

In ganz Italien werden in dieser Woche keine Wintersportveranstaltungen steigen. Ob das Ski-Rennen der Damen in La Thuile abgesagt wird, muss aber die FIS entscheiden.

Am Samstag ein Super-G, am Sonntag eine alpine Kombination – diese beiden Rennen sollen laut Weltcup-Kalender am Wochenende im italienischen Ski-Ort La Thuile steigen.Doch Coronavirus-Infektionen in Italien dürften einen Strich durch die Rechnung machen. La Thuile liegt zwar im Aostatal, das nicht vom Coronavirus betroffen ist – doch der italienische Wintersportverband hat bereits alle für diese Woche vorgesehenen Wintersportveranstaltungen abgesagt.Die Entscheidung, ob die Ski-Damen in dieser Woche in unserem Nachbarland um Weltcup-Punkte fahren, obliegt allerdings dem Internationalen Skiverband (FIS). Dieser hat bereits die im Februar geplanten Herren-Speedrennen in Yanqing in China abgesagt und nach Saalbach-Hinterglemm verlegt.Und dann wäre da noch das große Weltcup-Finale der Skifahrer, das vom 18. bis 22. März in Cortina d'Ampezzo abgehalten werden sollte. Bis dahin hoffen die Italiener allerdings, dass sich die Lage mit dem Coronavirus wieder beruhigt hat.