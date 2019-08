Vor 1 ' Nächster Abgang? Rapid-Star vor Sprung nach Köln

Thomas Murg vor dem Abgang von Rapid. Bild: Kein Anbieter/picturedesk.com

Rapid droht der Ausverkauf! Spielmacher Thomas Murg steht unmittelbar vor dem Sprung zum deutschen Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln.

Der grün-weiße Leistungsträger soll bereits am Mittwoch zu finalen Gesprächen nach Köln geflogen sein, berichtet Sky.



Die kolportierte Ablösesumme für den 24-jährigen Mittelfeldspieler soll bei rund vier Millionen Euro liegen. Beim österreichischen Rekordmeister steht Murg noch bis 2022 unter Vertrag.



In Köln würde Murg auf alte Bekannte treffen, stehen doch die beiden Ex-Rapidler Louis Schaub und Florian Kainz bei den "Geißböcken" unter Vertrag. Schon im vergangenen Sommer waren die Kölner an Murg dran. Zu einem Transfer kam es nicht.



Es wäre jedenfalls der nächste schwere Verlust für die Hütteldorfer. Erst am Dienstag war Abwehr-Talent Mert Müldür zum italienischen Serie-A-Klub Sassuolo Calcio gewechselt.



Murg würde wohl durch Neuzugang Koya Kitagawa ersetzt werden. (wem)