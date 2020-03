Juve-Star, Maldini und dessen Sohn infiziert

Das Coronavirus greift in der italienischen Serie A weiter um sich. Am Samstag wurde auch bei Juventus-Star Paulo Dybala die Infektion diagnostiziert.

Der 26-jährige Argentinier gab die Infektion mit dem Coronavirus am Samstag selbst in sozialen Netzwerken bekannt. Auch Freundin Oriana Sabatini ist infiziert."Zum Glück geht es uns besten", erklärte der Star-Fußballer, der keine Symptome verspürt. Dybala ist nach dem positiven Test in Quarantäne gekommen.Damit ist der argentinische Offensivspieler der dritte Fußballer bei der "Alten Dame", der sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Zuvor war bereits bei Abwehrspieler Daniele Rugani und Blaise Matuidi das Virus diagnostiziert worden.Nach negativen Corona-Tests haben Sami Khedira, Miralem Pjanic und Gonzalo Higuain Turin verlassen.Ebenfalls infiziert ist der frühere AC-Milan-Star Paolo Maldini, genauso wie sein Sohn Daniele Maldini. Der 51-jährige frühere Abwehrspieler ist als Technischer Direktor bei den Mailändern tätig. Sein 18-jähriger Sohn debütierte erst im Februar in der Kampfmannschaft der "Rossoneri".