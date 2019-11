Nächster Sancho-Eklat vor dem "Königsklassen"-Hit

Bastelt Jadon Sancho bereits an seinem Dortmund-Abschied? Der englische Teamspieler leistete sich vor der 1:3-Niederlage des BVB in Barcelona den nächsten Eklat.

Als Dortmund die Aufstellung im Camp Nou präsentierte, staunten Fußball-Experten nicht schlecht. Superstar Sancho saß nur auf der Bank, kam erst nach der Halbzeitpause zum Einsatz. Und erzielte gleich den Dortmunder Ehrentreffer.Der Grund für Sanchos Start auf der Bank war eine neuerliche Disziplinlosigkeit des Engländers, wie nun die "Bild" enthüllt. Der 19-Jährige hatte einen Teil der Mannschaftssitzung geschwänzt, kam erst "wesentlich später" in den Besprechungssaal des Teamhotels.Coach Lucien Favre am Mittwochabend auf das Fehlen des Stars angesprochen: "Wir haben die Entscheidung so getroffen und das ist damit geklärt." Innenverteidiger Mats Hummels meinte zu Sanchos Treffer: "Er hat die richtige Reaktion gezeigt." Am Tag nach dem Spiel hatte der BVB-Trainer zurückgerudert, erklärt: "Es hatte nichts mit der Aufstellung zu tun."Doch Fakt ist: Sancho kam nicht zum ersten Mal zu spät. Der Flügelflitzer war Ende Oktober einen Tag zu spät von der englischen Nationalmannschaft nach Dortmund zurückgekehrt, wurde vom Trainer aus dem Aufgebot für das Borussen-Derby gegen Mönchengladbach gestrichen.Da werden Erinnerungen an Ousmane Dembele wach. Der französische Teamspieler erzwang im August 2017 seinen BVB-Abgang Richtung Barcelona. Sancho wurde zuletzt in seiner Heimat mit Liverpool, Manchester City, Manchester United oder auch Barca in Verbindung gebracht. Ein Winter-Transfer wird immer wahrscheinlicher...