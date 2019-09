Nächster Schumacher startet in der Formel 3

Lange war der Name Schumacher aus der Motorsport-Welt verschwunden. Nun geht mit David Schumacher ein zweiter Pilot mit prominentem Namen in Sotschi an den Start.

Der erst 17-jährige David Schumacher startet beim Formel-3-Finale in Russland, ersetzt den Australier Alex Peroni, der in Monza spektakulär abgeflogen war, im Campos Racing-Team.David Schumacher ist Sohn des früheren Formel-1-Piloten Ralf Schumacher, startet normalerweise in der europäischen Formel 4. "Ich werde zum ersten Mal ein solches Auto fahren, deswegen sollte man realistisch sein. Ich möchte so viel wie möglich lernen", so der 17-Jährige vor seinem Formel-3-Debüt zur Bild.Neben David Schumacher startet auch Cousin Mick Schumacher in Sotschi. Der 20-jährige Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher fährt in der Formel 2.