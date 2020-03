Nächstes Todesopfer und eine Spuck-Attacke in Wels

Noch immer bestimmt das Corona-Virus das Leben der Menschen in Oberösterreich. Hier ein Überblick über das Geschehen das Tages.

Ekel-Attacke in Wels

Hilfe für Wirtschaft un Sport

Tierhasser legt Giftköder aus

Leider war auch an diesem Dienstag wieder ein Todesopfer in Oberösterreich zu beklagen. Im Linzer Med Campus III verstarb ein 69-jähriger Mann, der mit dem Virus infiziert war. Auch er hatte schwere Vorerkrankungen.In Wels wiederum kam es zu einer unglaublichen Attacke am Bahnhof gegen eine Putzfrau. Ein Mann (63) bespuckte die Frau (54), weil die ihn auf die Abstandsregel aufmerksam machte. Der Mann wurde angezeigt, er musste einen Corona-Test machen, der zum Glück negativ war. Die ganze Geschichte findet man hier Im großen "Heute"-Interview verriet Wirtschaft- und Sport-Landesrat Markus Achleitner, wie sich sein Leben in der Corona-Krise verändert hat und welche Maßnahmen das Land setzten will um Unternehmen, aber auch Sportvereinen zu helfen.In Zeiten des Ausgangsbeschränkungen sind Hundebesitzer besonders gefordert. In Linz müssen sie sich jetzt auch noch mit einem Tierhasser auseinandersetzten. Der hat in einem Linzer Park Kiftköder ausgelegt. Hier die ganze Geschichte