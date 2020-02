Nadal-Onkel über Thiem: "Unverzeihlicher Fehler"

Dominic Thiem war bei den Australian Open ganz nahe dran an seinem ersten Grand-Slam-Sieg. Der Lichtenwörther musste sich erst nach fünf heiß umkämpften Sätzen Novak Djokovic geschlagen geben. Rafael Nadals Kult-Onkel Toni erklärt nun, welchen "unverzeihlichen Fehler" Österreichs Nummer eins gemacht hat.

Onkel Toni hatte Nadal als Coach an die Weltspitze geführt. In den letzten Jahren hat sich der mittlerweile 58-Jährige mehr und mehr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, leitet die Rafa Nadal-Academy auf Mallorca.Umso erstaunlicher, dass Onkel Toni in der spanischendas Australian-Open-Finale mit Österreichs Nummer eins nochmal analysierte. Und klare Fehler Thiems identifizierte."Dieses Mal war Dominic ganz knapp dran, es zu schaffen. Aber er hat meiner Ansicht nach einen unverzeihlichen Fehler gegen einen Spieler der Größe eines Novak Djokovic gemacht", erklärte Onkel Toni."Dominic hat im vierten Satz seine Intensität herunter gefahren, das hat dem Serben geholfen. Die Sätze zwei und drei hat Dominic mit einer klaren Strategie gewonnen: Ein hohes Tempo in den Ballwechseln zu halten und immer der zu sein, der das Match diktiert. Das hat er in einer Art und Weise gemacht, dass wir im dritten Satz einen ungewöhnlich zweifelnden Djokovic und einige Momente der Verzweiflung gesehen haben", so der Kult-Coach weiter.Bis dann der vierte Satz kam. "Als wir dachten, dass Thiems Strategie klar und erfolgreich war, dass sie sich ausgezahlt hat, war Dominic nicht in der Lage, sich weiterhin zu behaupten."So konnte der Serbe nach packenden fünf Sätzen seinen achten Australian-Open-Titel in Serie holen. Thiem hatte auch sein drittes Grand-Slam-Finale verloren. "Dieser Fehler wird Dominic ein paar Wochen verfolgen, ihn davon abhalten, das großartige Turnier, das er gespielt hat, zu genießen."