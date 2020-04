NBA nimmt Kobe Bryant in die Hall of Fame auf

Kobe Bryant ist in die Hall of Fame aufgenommen worden.

Große Würdigung für Basketball-Ikone Kobe Bryant. Der im Jänner tödlich verunglückte NBA-Star wurde posthum in die Hall of Fame aufgenommen.

Die Coronakrise hat auf die NBA gestoppt. Trotzdem gab die beste Basketball-Liga der Welt am Samstag bekannt, welche Größen in die HAll of Fame aufgenommen werden.Darunter ist auch Bryant, der am 26. Jänner gemeinsam mit seiner 13-jährigen Tochter Gianna bei einem tragischen Hubschrauber-Absturz ums Leben gekommen war. Sieben weitere Personen hatten ihr Leben verloren.Bryant spielte zwischen 1996 und 2016 für die Los Angeles Lakers, führte das Team gleich fünf Mal zum NBA-Titel.Neben Bryant wurden auch Tim Duncan und Kevin Garnett in die Hall of Fame aufgenommen.