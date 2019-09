Neue Ronaldo-Provokation gegen die Atletico-Fans

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo und Atletico Madrid – das wird keine Freundschaft mehr. Der Juve-Superstar provozierte die Atletico-Fans beim 2:2-Remis in der Champions League erneut.

Ronaldo hatte sich im Wanda Metropolitano von Madrid schon vor dem Spiel einiges anhören müssen. Die Fans des Real-Madrid-Stadtrivalen pfiffen den früheren Superstar der "Königlichen" schon beim Aufwärmen aus.Während des Spiels hagelte es dann Beschimpfungen. "Cristiano, der Vergewaltiger", und "Cristiano, du sollst sterben", hallte es von den Rängen. Der Juve-Star blieb lange ruhig, ließ sich erst in der Schlussphase zu einer provokanten Geste in Richtung der spanischen Fans hinreißen, zeigte Bla Bla Bla mit der rechten Hand.Darauf angesprochen meinte Ronaldo in Richtung der Atletico-Fans: "Lernen, sie müssen lernen."Hinter all dem steckt eine Vorgeschichte. Denn im Achtelfinale der abgelaufenen Saison waren Atletico und Juve bereits aufeinander getroffen. Nach dem 2:0-Erfolg im Hinspiel hatte Atletico-Coach Diego Simeone mit seinem "Hoden-Jubel" für Furore gesorgt. Im Rückspiel hatte Ronaldo die "Alte Dame" mit einem Dreierpack im Alleingang weitergeschossen, sich ebenso beidhändig in den Schritt gegriffen.Das Rückspiel in Turin steigt am 26. November. Provokationen werden auch da nicht ausbleiben.