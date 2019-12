Neuer Job! Peter Pacult kehrt zu Ex-Verein zurück

Peter Pacult zurück in Floridsdorf.

Rapids letzter Meistertrainer Peter Pacult hat einen neuen Job. Der Wiener heuert bei seinem Stammverein FAC an, bei den Floridsdorfern wird der 60-Jährige Mitglied im Aufsichtsrat.

Pacult tauscht den Trainerjob gegen eine Funktionärstätigkeit. "Mit Peter haben wir nun den richtigen Mann für diese Position im Aufsichtsrat gefunden. Er wird dem operativen Team im sportlichen Bereich zur Seite stehen und seine langjährigen Erfahrungen einbringen", freut sich FAC-Generalsekretär Herbert Tomasetig."Es freut und ehrt mich, dass ich nun zu dem Verein, bei dem ich meine Wurzeln habe, zurückkehren kann. Ich bin beim FAC großgeworden und dementsprechend liegt mir der gesamte Verein sehr am Herzen. In meiner neuen Funktion als Aufsichtsrat werde ich mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen, den Verein im sportlichen Bereich zu unterstützen und zu beraten", erklärt der ehemalige Erfolgstrainer.FAC-Coach Mario Handl ist auch angetan: "Peter ist natürlich ein großer Name im österreichischen Fußball. Ich freue mich auf einen konstruktiven und interessanten Austausch mit ihm. Unsere ersten Gespräche waren bereits sehr positiv."