Neymar erklärt, warum er sich so oft fallen lässt

Fußball-Superstar Neymar und seine Schwalben sind bereits legendär geworden. Nun erklärte der 27-jährige PSG-Profi, warum bei ihm die Schwerkraft besonders stark wirkt.

Wild durch die Luft fliegend, danach mit schmerzverzerrter Mine über den Rasen rollend – so ist Brasilo-Star Neymar vielen Fußballfans im Gedächtnis geblieben. Die schauspielerischen Einlagen haben das fußballerische Talent des PSG-Stars verdrängt. Nun erklärte Neymar, warum er so oft zum Schwalbenflug ansetzt."Ich habe mit deinem Vater darüber gesprochen", leitete Stürmer-Ikone Ronaldo beim Gespräch mit Neymar auf dem YouTube-Kanal Otro ein, "er sagte, dass du so spielst, damit du dich nicht verletzt. Es geht darum, dich körperlich zu verteidigen. Weil du früher schmächtiger warst als alle anderen. Und dein Weg, Fouls zu umgehen, war es, dich leichter fallen zu lassen. So hast du dich geschützt."Dem konnte PSG-Star Neymar nur zustimmen. "Wenn ich das nicht so machen würde, wäre ich jetzt verletzt", nickte der 27-Jährige. "Du musst dich selbst schützen, weil es kein anderer für dich tun wird." Warum der Brasilianer sich schreiend am Boden rollt, blieb er aber schuldig.Trotzdem ergänzte Ronaldo. "Ich glaube, du machst es schon richtig. Lass die anderen doch sagen, was sie wollen."