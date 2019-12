Neymar klagt Barcelona auf noch mehr Millionen

Der brasilianische Stürmerstar Neymar hat erneut seinen früheren Verein FC Barcelona vor Gericht gezerrt.

Der Brasilianer von Paris Saint-Germain fordert ein Monatsgehalt von über drei Millionen Euro. Dies berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP am Freitag unter Berufung auf Justizkreise. "Es ist wahr, dass es eine neue Klage gibt, die vor ein paar Wochen eingereicht wurde", sagt die Quelle und bestätigt damit einen Bericht der spanischen Zeitung "El Mundo".Es ist nicht die erste Klage Neymars gegen den spanischen Top-Klub. So läuft seit September bereits ein weiteres Verfahren. In diesem geht es um einen Bonus in Höhe von 64,4 Millionen Euro brutto, der Neymar 2016 zugesagt wurde, als er seinen Vertrag bis 2021 verlängert hatte, und dessen Auszahlung gestaffelt werden sollte.Den ersten Teil erhielt der Brasilianer bei Vertragsunterzeichnung. Nach seinem Wechsel zu PSG ein Jahr später entschied die Barcelona-Führung, die Auszahlung der restlichen Prämie zu verweigern. Das Verfahren ist noch hängig, ein Urteil ist noch nicht gefallen.