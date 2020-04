Neymar-Mama solo! Hatte Lover Sex mit dem Koch?

Die junge Liebe zwischen Mama Neymar und ihrem 23-Jährigen Liebhaber soll vorbei sein. Brasilianische Medien spekulieren, dass er vor ihr schon über den Koch versucht habe, an den Kicker heranzukommen.

Vor nicht einmal zwei Wochen hatte Nadine Goncalves ihre Follower überrascht, ihr Liebesglück verkündet. Der Mann an ihrer Seite: ein 23-jähriger Gamer, der Fan ihres Sohnes ist und auf den Namen Tiago Ramos hört. Die Mutter von Fußball-Superstar Neymar Jr. ist 52 Jahre alt.Der PSG-Kicker gab den beiden seinen Segen. Der Altersunterschied spiele keine Rolle, beruhigte er. Es gehe einzig und allein um das Glück seiner Mutter.Diese scheint nun wieder Single zu sein. In Brasilien wird von der Trennung des jungen Paares berichtet. Sogar der Grund für das Liebes-Aus wird genannt. Goncalves habe erst kürzlich von gleichgeschlechtlichen Beziehungen des Lovers erfahren. So soll er mit dem Koch der Familie geschlafen haben – bevor die beiden zusammen waren. Diese Berichte sind unbestätigt. Außerdem ist nicht bekannt, wie lange die beiden vor der Veröffentlichung vor zwei Wochen schon ein Paar waren.Im Vorfeld hatten viele Fans des Fußballers Zweifel an den Absichten des jungen Mannes, unterstellten ihm, er benutze die Mutter lediglich, um mit seinem Idol Zeit zu verbringen. Tiago Ramos ist schon seit vielen Jahren bekennender Neymar-Fan. Die angebliche Beziehung zum Neymar-Koch würde diese Theorie zumindest bestärken. Die englische "Daily Mail" will von mehreren Nachrichten wissen, die Tiago schon 2017 an Neymar gesendet habe. Der Inhalt: er wolle ihn unbedingt kennenlernen. Tiago soll das Neymar-Anwesen bereits verlassen haben, berichtet die Journalistin Fabia Oliveira.