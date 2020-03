Neymar zu Barca? PSG will "nur" mehr 150 Millionen

In Zeiten der Coronakrise sollten eigentlich Millionentransfers keine große Rolle spielen. Das gilt aber offenbar nicht für Superstar Neymar und den FC Barcelona, der Brasilianer hat bereits einen Wechselwunsch bei seinem Klub PSG deponiert.

Kicken Messi und Neymar bald wieder Seite an Seite für den FC Barcelona? Laut jüngsten Meldungen darf der Brasilianer Paris tatsächlich verlassen. Mit seinem neuen, alten Arbeitgeber soll auch schon alles klar sein.Für 150 Millionen Euro soll der Edeltechniker wieder zu den Katalanen zurückkehren, im Winter verlangte PSG noch knapp das Doppelte.Im August 2017 wechselte Neymar für die Weltrekord-Ablöse von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris St. Germain. Doch der 28-jährige Brasilianer wird in der Stadt der Liebe nicht glücklich, immer wieder ist von eine Rückkehr an die Seite von Barca-Superstar Lionel Messi die Rede.Jetzt dürfte es tatsächlich klappen.