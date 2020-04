NFL-Draft! Er wird auf der Couch der Eltern zum Star

Die erste Runde des NFL-Drafts 2020 ist in den Geschichtsbüchern. Joe Burrow ist die diesjährige Nummer eins, schließt sich den Cincinnati Bengals an.

Quarterback Joe Burrow ist der große Star des "virtuellen Draft" 2020. Wegen der Corona-Pandemie konnte ihn sein neues Team, Cincinnati Bengals, nicht persönlich in Empfang nehmen. Stattdessen erfuhr er auf der Couch seiner Eltern von der (erwartungsgemäßen) Wahl zur Nummer eins. Burrow hatte die College-Saison dominiert.Die Washington Redskins sicherten sich mit Chase Young einen Pass Rusher als zweiten Pick des Drafts. Cornerback Jeff Okudah ging als Nummer drei zu den Detroit Lions.1. Cincinnati Bengals: Joe Burrow (Quarterback)2. Washington Redskins: Chase Young (Defensive End)3. Detroit Lions: Jeff Okudah (Cornerback)4. New York Giants: Andrew Thomas (Offensive Tackle)5. Miami Dolphins: Tua Tagovailoa (Quarterback)6. Los Angeles Chargers: Justin Herbert (Quarterback)7. Carolina Panthers: Derrick Brown (Defensive Tackle)8. Arizona Cardinals: Isaiah Simmons (Linebacker)9. Jacksonville Jaguars: C. J. Henderson (Cornerback)10. Cleveland Browns: Jedrick Wills (Offensive Tackle)11. New York Jets: Mekhi Becton (Offensive Tackle)12. Las Vegas Raiders: Henry Ruggs (Wide Receiver)13. Tampa Bay Buccaneers: Tristan Wirfs (Offensive Tackle)14. San Francisco 49ers: Javon Kinlaw Defensive Tackle)15. Denver Broncos: Jerry Jeudy (Wide Receiver)16. Atlanta Falcons: A. J. Terrell (Cornerback)17. Dallas Cowboys: CeeDee Lamb (Wide Receiver)18. Miami Dolphins: Austin Jackson (Offensive Tackle)19. Las Vegas Raiders: Damon Arnette (Cornerback)20. Jacksonville Jaguars: K'Lavon Chaisson (Linebacker)21. Philadelphia Eagles: Jalen Reagor (Wide Receiver)22. Minnesota Vikings: Justin Jefferson (Wide Receiver)23. Los Angeles Chargers: Kenneth Murray (Linebacker)24. New Orleans Saints: Cesar Ruiz (Center)25. San Francisco 49ers: Brandon Aiyuk (Wide Receiver)26. Green Bay Packers: Jordan Love (Quarterback)27. Seattle Seahawks: Jordyn Brooks (Linebacker)28. Baltimore Ravens: Patrick Queen (Linebacker)29. Tennessee Titans: Isaiah Wilson (Offensive Tackle)30. Miami Dolphins: Noah Igbinoghene (Cornerback)31. Minnesota Vikings: Jeff Gladney (Cornerback)32. Kansas City Chiefs: Clyde Edwards-Helaire (Runningback)